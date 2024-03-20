Россия — это страна-террорист, а с террористами не разговаривают, их уничтожают, — Данилов

Россия — это страна-террорист, а в современном мире с террористами не разговаривают, их уничтожают. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в эфире марафона.

«Какие с Россией мирные переговоры, если эта страна — агрессор? Это страна-террорист», — подчеркнул Данилов.

Он отметил, что Россию должны все признать страной-террористом, чтобы после этого о чем-то говорить.

«Но, имейте в виду, что с террористами в современном мире никто не разговаривает. Их просто берут и уничтожают. Тем более, какие переговоры? Вы послушайте риторику Путина. О каких переговорах вообще идет речь? Когда они о них говорили? У них задача одна: или Стамбульская капитуляция, которую они в свое время хотели продвинуть, или какая-то вещь, которая лишает нас суверенитета, лишает вообще права нашей нации на существование. Вот и все предложение Российской Федерации», — подчеркнул Данилов.

В то же время, он сказал, что без Украины никто украинскую судьбу решать не будет.

«Мы не позволим никому, ни одной стране без нас, без воли нашего народа что-то там решать», — секретарь СНБО.

Он отметил, что если считает, что Украина должна лишиться своих территорий и суверенитета, то пусть свое отдают.

«У нас есть Конституция, которая четко определяет наши границы, у нас есть наша страна, и мы действуем в пределах способом, определенным нашим законодательством», — сказал Данилов.

Он напомнил, что позиция Украины относительно переговоров известна и неоднократно объявлялась.

«Вон из Украины и после этого мы будем с вами начинать о чем-то говорить», — сказал Данилов.

Напомним, Данилов предупредил о приближении катастрофы в России.