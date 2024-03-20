В Кремле отреагировали на план Борреля по активам РФ

Предложение главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о направлении доходов от замороженных российских активов для помощи Украине якобы разрушает юридические основы европейского и международного права. Такое мнение озвучил представитель Кремля на брифинге в среду, 20 марта.

«Это еще одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского права и международного права», — заявил он.

По словам Пескова, «европейцы прекрасно отдают себе отчет, какие убытки подобные решения могут нанести для их экономики, для их имиджа, для их реноме как надежных гарантов неприкосновенности собственности».

«Ущерб будет неизбежен, лица, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, государства, которые это будут решать, естественно, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия», — утверждает спикер Кремля.

Ранее в среду Жозеп Боррель сообщил, что представил Совету ЕС инициативу использования доходов из замороженных активов РФ для помощи Украине. Речь идет о дополнительных миллиардах евро на оружие для потребностей ВСУ.

Принять решение по этим мерам должны страны-члены Евросоюза на саммите 21-22 марта в Брюсселе.

Напомним, глава Еврокомиссии призвала направить доходы от активов РФ на оружие для Украины.