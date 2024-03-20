Стало известно, как Украина собирается тратить деньги от ЕС

Министр финансов Украины Сергей Марченко поведал, как наша страна будет тратить деньги от ЕС. Чиновник рассказал, куда направят средства.

Так, государственный бюджет Украины уже получил первый транш в рамках переходного финансирования в размере 4,5 миллиардов евро в соответствии с финансовым инструментом ЕС Ukraine Facility.

Министр сообщил: «Привлеченные средства помогут своевременно и в полном объеме профинансировать первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета».

Информируется, что в рамках переходного финансирования перед нашей страной в повестке дня стоит пять реформ в следующих сферах: управление государственными финансами, борьба с коррупцией, развитие бизнес-среды и т.д.

Говорится также, что следующий транш объемом 1,5 миллиарда евро в рамках переходного финансирования Украина может получить уже в апреле по результатам выполнения таких реформ и положительной оценки Европейской комиссии.

Справка :

Ukraine Facility представляет собой инструмент, предусматривающий возможность получения нашей страной в 2024-2027-х годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 миллиардов евро.

Ожидается, что из них на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 миллиарда евро, в инвестиционный фонд выделят 6,97 миллиарда евро, а на техническую и административную поддержку отправят 4,76 миллиарда евро.

Ранее ЕС выделил Украине крупную сумму денег.