ЕС выделил Украине крупную сумму денег: известно, куда они пойдут

ЕС продолжает помогать Украине во время войны. Нашей стране дали 4,5 миллиарда евро.

Как поведал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, Европейская комиссия перевела Украине первый транш макрофинансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility.

Заявление прозвучало на пресс-конференции в Брюсселе после завершения Совета ассоциации Украина – ЕС.

Он отметил: «Сегодня мы произвели первую выплату 4,5 миллиарда евро из Украинского фонда помощи в размере 50 миллиардов евро, чтобы поддержать восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины».

Чиновник добавил: «Завтра Европейский совет будет обсуждать, как дальше ускорить украинское вступление в ЕС».

Ранее мы писали, что МВФ готовится подкинуть Украине еще немного денег.