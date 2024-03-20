Ле Пен намекнула на отправку французских войск в Украину, но есть нюанс

Лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен оценила вероятность отправку войск ее страны в Украину. Слова политика цитирует радио France Inter.

Так, она сказала: «Если бы я считала, что жизненные интересы Франции подвергались опасности из-за ситуации в Украине, я бы поддерживала войну. Но я считаю, что жизненные интересы Франции не подвергаются опасности».

В то же время, политик считает, что Украина не сможет победить Россию без участия НАТО, однако, по ее словам, Альянс не должен вступать в войну.

Марин Ле Пен говорит: «Эммануэль Макрон – далеко не последний из тех, кто участвует в эскалации. В действительности он использует войну в своих политических целях, поэтому он заявляет о возможной отправке сухопутных войск или ядерном оружии. Это предвыборная политическая коммуникация, но этого нельзя делать».

Ранее Ле Пен сделала неожиданное заявление по поводу Украины.