Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Психологи рассказали, как работает человеческая память

Психологи рассказали, как работает человеческая память

Александр Панько
20.03.24 16:38
46
Психологи рассказали, как работает человеческая память

Психологи из Северо-Западного университета в Чикаго (США) поведали, как функционирует человеческая память. Появились данные их отчета.

Так, в ходе работы ученые проанализировали механизмы работы человеческой памяти, как сознательные, так и бессознательные: оказалось, что второй тип имеет решающее значение для запоминания большего количества информации.

Американцы провели эксперимент с группой из 41 студента. Добровольцев познакомили с ассоциативными триадами, каждая из которых включала прилагательное, изображение объекта и определенное место этого объекта на экране. Так, к примеру, прилагательному «напуганный» соответствовало изображение банана в правом верхнем углу карточки.

После этого эксперты выбрали 76 прилагательных и изображений из девяти различных смысловых категорий (например, животные, фрукты, мебель), обеспечив разнообразный набор стимулов. Данную установку разработали для того, чтобы имитировать сложную природу воспоминаний реального мира, где объекты, атрибуты и места взаимосвязаны в нашем сознании.

Сперва людей познакомили со всеми ассоциативными блоками, а затем перешли к реактивации, показывая лишь один элемент из представленных триад.

Отдельные прилагательные были представлены четко, что позволяло осуществлять сознательную обработку, в то время как другие выделялись слишком кратко для сознательного распознавания, активируя бессознательную обработку.

Сообщается, что такой двойной подход позволил исследователям изучить влияние сознательной и бессознательной реактивации на консолидацию памяти.

Указывается, что добровольцы с большей вероятностью вспоминали объекты, связанные с прилагательными, которые были им ясно представлены.

По словам исследователей, это говорит о том, что сознательная реактивация укрепляет память об ассоциации.

Подчеркивается, что подобное улучшение повлекло за собой заметные потери в других воспоминаниях.

Кроме этого, как выяснилось, наблюдался феномен, известный как забывание из-за воспроизведения, когда запоминание одного момента ухудшало память об остальных.

Поясняется, что, в отличие от конкурентной природы сознательной реактивации, бессознательная реактивация, по-видимому, способствовала созданию более кооперативной среды в памяти.

Сказано, что воспоминания, активированные бессознательно, не только избегали негативного воздействия на связанные воспоминания, но и фактически улучшали память на ассоциации.

Резюмируется: «Наше исследование предлагает новое понимание того, почему перенос нового опыта в долговременную память происходит преимущественно тогда, когда наш мозг либо спит, либо погружен в фантазии. Важно, что бессознательная обработка информации на самом деле лучше, чем сознательная».

Ранее стало известно, в каком возрасте люди начинают видеть сны.

Тэги: ученые, мир, наука, память

Комментарии

Статьи

16.03.24 08:03

Масленица 2024: как за год изменились «блинные» цены?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Михаил Семилеткин, Максим Ефимов и Улугбекхон Максумов: тусим в России, продаем бронетехнику Украине
07.03.24 18:53

Михаил Семилеткин, Максим Ефимов и Улугбекхон Максумов: тусим в России, продаем бронетехнику Украине

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.03.24 16:53

Россия — это страна-террорист, а с террористами не разговаривают, их уничтожают, — Данилов

20.03.24 16:16

Поляки начали блокировать автобусы на границе с Украиной

20.03.24 15:57

Чехия передала Киеву 300 000 снарядов

20.03.24 15:45

Киевлянам рассказали о погоде до конца недели – ожидается снег

20.03.24 15:29

Португальцы поведали о небывалой пользе оливкового масла

20.03.24 15:15

В Кремле отреагировали на план Борреля по активам РФ

20.03.24 14:42

Трамп назвал условие, при котором США останутся в НАТО в случае его президентства

20.03.24 14:27

Названо главное правило крепкого сна

20.03.24 14:22

Шольц заявил о важнейшем послании Путину

20.03.24 15:57

Чехия передала Киеву 300 000 снарядов

20.03.24 12:23

Из 22 сел Сумщины выехало все население, — ОВА

20.03.24 10:10

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 433 090 солдат

20.03.24 09:51

Умеров рассказал о результатах очередного «Рамштайна»

20.03.24 09:43

В российском Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации, раздались взрывы

19.03.24 15:15

США не допустят, чтобы Украина проиграла, — Пентагон

19.03.24 11:30

Отопительный сезон в Украине могут завершить досрочно

19.03.24 08:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 432 390 солдат

18.03.24 18:38

Король Чарльз III мёртв?

18.03.24 15:15

Военные НАТО уже находятся в Украине, — СМИ

17.03.24 11:01

Ученые поведали, почему нужно чаще играть с собаками

14.03.24 00:07

Ученые из США создали чудо-пластырь

14.03.24 08:54

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 427 840 солдат

14.03.24 14:36

Ученые рассказали о четырех типах сна

15.03.24 12:21

Выявлен неожиданный вред жареной еды

14.03.24 02:44

Как оказалось, счастье можно тренировать

15.03.24 13:09

Найден способ существенно снизить риск заражения ОРВИ

15.03.24 14:07

Стало известно, как легко и просто «приструнить» мигрень

15.03.24 07:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 428 420 солдат

13.03.24 16:50

Стало известно о небывалой пользе женьшеня

Фото и Видео
В российском Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации, раздались взрывы
В российском Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации, раздались взрывы
В российском Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации, раздались взрывы
В российском Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации, раздались взрывы
Появилось видео, как Ким Чен Ын руководит учебными стрельбами
Появилось видео, как Ким Чен Ын руководит учебными стрельбами
Жареная курица (2024): Netflix запустил сериал про девушку, превратившуюся в наггетс
Жареная курица (2024): Netflix запустил сериал про девушку, превратившуюся в наггетс
Ворон (2024): трейлер и дата выхода ремейка культовой ленты с Брендоном Ли
Ворон (2024): трейлер и дата выхода ремейка культовой ленты с Брендоном Ли
Черное зеркало 7 (2025): анонс продолжения популярного сериала
Черное зеркало 7 (2025): анонс продолжения популярного сериала
Омен. Первое знамение (2024): трейлер и дата выхода нового ужастика
Омен. Первое знамение (2024): трейлер и дата выхода нового ужастика
Аркадия (2024): трейлер и дата выхода новой постапокалиптики
Аркадия (2024): трейлер и дата выхода новой постапокалиптики
Неизвестные дроны атаковали очередной нефтезавод в РФ
Неизвестные дроны атаковали очередной нефтезавод в РФ
Появилось видео, как от Байдена отогнали журналистов
Появилось видео, как от Байдена отогнали журналистов
Опубликованы видео момента падения российского Ил-76 и последние слова экипажа
Опубликованы видео момента падения российского Ил-76 и последние слова экипажа
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.