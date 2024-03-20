Психологи рассказали, как работает человеческая память

Психологи из Северо-Западного университета в Чикаго (США) поведали, как функционирует человеческая память. Появились данные их отчета.

Так, в ходе работы ученые проанализировали механизмы работы человеческой памяти, как сознательные, так и бессознательные: оказалось, что второй тип имеет решающее значение для запоминания большего количества информации.

Американцы провели эксперимент с группой из 41 студента. Добровольцев познакомили с ассоциативными триадами, каждая из которых включала прилагательное, изображение объекта и определенное место этого объекта на экране. Так, к примеру, прилагательному «напуганный» соответствовало изображение банана в правом верхнем углу карточки.

После этого эксперты выбрали 76 прилагательных и изображений из девяти различных смысловых категорий (например, животные, фрукты, мебель), обеспечив разнообразный набор стимулов. Данную установку разработали для того, чтобы имитировать сложную природу воспоминаний реального мира, где объекты, атрибуты и места взаимосвязаны в нашем сознании.

Сперва людей познакомили со всеми ассоциативными блоками, а затем перешли к реактивации, показывая лишь один элемент из представленных триад.

Отдельные прилагательные были представлены четко, что позволяло осуществлять сознательную обработку, в то время как другие выделялись слишком кратко для сознательного распознавания, активируя бессознательную обработку.

Сообщается, что такой двойной подход позволил исследователям изучить влияние сознательной и бессознательной реактивации на консолидацию памяти.

Указывается, что добровольцы с большей вероятностью вспоминали объекты, связанные с прилагательными, которые были им ясно представлены.

По словам исследователей, это говорит о том, что сознательная реактивация укрепляет память об ассоциации.

Подчеркивается, что подобное улучшение повлекло за собой заметные потери в других воспоминаниях.

Кроме этого, как выяснилось, наблюдался феномен, известный как забывание из-за воспроизведения, когда запоминание одного момента ухудшало память об остальных.

Поясняется, что, в отличие от конкурентной природы сознательной реактивации, бессознательная реактивация, по-видимому, способствовала созданию более кооперативной среды в памяти.

Сказано, что воспоминания, активированные бессознательно, не только избегали негативного воздействия на связанные воспоминания, но и фактически улучшали память на ассоциации.

Резюмируется: «Наше исследование предлагает новое понимание того, почему перенос нового опыта в долговременную память происходит преимущественно тогда, когда наш мозг либо спит, либо погружен в фантазии. Важно, что бессознательная обработка информации на самом деле лучше, чем сознательная».

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