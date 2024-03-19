В ГУР рассказали, как помогают РДК и «Свободе России» бороться с режимом Путина

Главное управление разведки Министерства обороны Украины помогает российским добровольческим формированиям «Русский добровольческий корпус», «Свобода России» и «Сибирский батальон», которые действуют на территории России.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины помогает добровольческим формированиям. Если мы говорим о действиях РДК и легиона „Свобода России“, „Сибирского батальона“, то это, в том числе, обязанность Украины», — заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что эти люди пришли помочь украинцам освободиться от российских оккупантов и мужественно и героически себя проявляют на многих участках фронта.

Он подчеркнул, что российские добровольцы непосредственное участие принимают в серьезных операциях.

«Поэтому, конечно, и Украина должна помогать тем россиянам, которые борются с путинским режимом, освободить Россию от Путина», — сказал представитель ГУР.

Напомним, в СНБО прокомментировали спецоперацию РДК и ЛСР в России.