Европа сможет производить достаточно боеприпасов для себя и Украины, — Павел

В ближайшее время европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов — как для нужд европейских стран, так и для Украины. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Радио Свобода.

Чешский президент отметил, что производство необходимого количества снарядов требует времени и увеличения мощностей оборонных предприятий. Впрочем, он отметил, что Украина нуждается в снарядах сейчас и времени на ожидание производства, нет.

«Мы не можем ждать европейские компании, поэтому пытаемся найти боеприпасы везде, где можем. Доставить их в Украину так быстро, насколько это возможно. Но параллельно увеличиваем собственные мощности», — сказал Павел.

Он также ожидает, что в ближайшее время в Европе смогут производить «необходимое количество боеприпасов».

«В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также, чтобы обеспечить Украину боеприпасами, если она еще в них будет нуждаться в ближайшем будущем», — добавил президент Чехии.

Напомним, Чехия закупает боеприпасы для Украины у союзников России.