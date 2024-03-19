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Новости > Ученые назвали диету для здоровой кожи

Ученые назвали диету для здоровой кожи

Александр Панько
19.03.24 12:26
197
Ученые назвали диету для здоровой кожи

Эксперты из Мюнхенского университета в Германии поведали о том, какая диета необходима для здоровой кожи. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что бобовые, овощи, орехи, фрукты, оливковое масло и жирная рыба могут облегчить течение таких заболеваний, как акне и розацеа.

Ученые поясняют, что розацеа и акне представляют собой хронические заболевания кожи, которые имеют разные признаки и природу возникновения.

Отмечается, что причины развития розацеа до конца не изучены. Данное заболевание проявляется покраснением и бугристостью кожи на лице, в то время как акне возникает из-за забивания волосяных фолликул клетками кожи и салом. В таком случае на лице могут присутствовать воспалительные элементы нескольких типов – закрытые (белые) комедоны, открытые (черные) комедоны, милиумы.

Во время своей работы немцы собрали информацию о 296 людях с различными типами акне и розацеа. Учитывались и данные здоровых добровольцев.

Специалисты оценили степень тяжести заболевания, зафиксировали рост и вес и изучили пищевые привычки людей.

Кроме этого, сообщается, что у всех испытуемых были взяты образцы крови для определения уровней глюкозы, инсулина и гликированного гемоглобина.

Выяснилось, что у людей с акне и розацеа была значительно снижена доля овощей, фруктов, макаронных изделий, соевых продуктов и вареного картофеля в рационе по сравнению с теми, у кого не было этих заболеваний.

Информируется, что в рационе здоровых людей было меньше меда, мяса и фастфуда.

Указывается, что употребление большого количества молочных продуктов эксперты связали с повышенной вероятностью появления акне на груди.

Добавляется, что сокращение потребления сыра, алкоголя и мяса вместе с увеличением количества овощей, орехов, бобовых, оливкового масла и жирной рыбы может улучшить состояние кожи при розацеа и акне.

Ранее ученые рассказали, эффективны ли краткосрочные диеты для подростков.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, диета

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