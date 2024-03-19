Турция сделала свой прогноз по срокам завершения войны в Украине

В Турции считают, что война в Украине может завершиться в 2025-м году. Такой прогноз сделал глава МИД страны Хакан Фидан, которого цитирует CNN Turk.
Чиновник сказал: «Этот год сложный, надеемся на мир в 2025-м году».
По его словам, Турция не видит оснований для решения проблемы в нынешнем году.
Он добавил: «Прежде всего, мы одна из стран, призывающих к миру в этом направлении как на платформе НАТО, так и на европейской платформе».
Министр заявил: «Эта война должна прекратиться сейчас. Наш президент призывает к миру, используя все свои лидерские качества».
Также было сказано, что война в нашей стране превратилась в войну на истощение, и обе стороны несут потери.
Резюмируется: «Это сохраняет риск распространения. Нас беспокоит такая ситуация. Существует риск распространения войны на весь регион. Распространение сначала начинается с языка, а затем переходит в действия. Европа должна быть больше обеспокоена ситуацией в Украине, чем мы».
Ранее Трамп поведал, как хочет завершить войну в Украине.