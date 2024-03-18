Какао-бобы в мире продолжают сильно дорожать

В мире продолжают дорожать какао-бобы. Об этом говорят данные ICE Futures.

Так, в понедельник, 18 марта, их биржевая стоимость достигла нового исторического рекорда, взяв планку в 8 380 долларов за тонну.

Позже цена откатилась до 8 310 долларов за тонну.

Эксперты говорят, что с конца 2023-го года какао-бобы подорожали уже в два раза.

Стоит уточнить, что еще в начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977-го года составила пять тысяч долларов, после чего скачок цен лишь усилился.

В начале зимы Международная организация по какао говорила, что дефицит этого товара в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в этом году, а проблемы с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья.

Ранее мы писали, что рост оптовых цен на какао-бобы тянет за собой рост цен на шоколад.