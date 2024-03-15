Россия готовится к войне с НАТО, это может произойти в течение 10 лет, — разведка Эстонии

Россия уже готовится к следующей войне. Вероятно, речь идет о конфликте с НАТО в течение следующих десяти лет. Об этом сообщают представители разведки Эстонии, которых цитирует Foreign Policy.

Руководители внешней и военной разведки Эстонии заявили в интервью изданию, что спустя два года после полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль реструктурирует и расширяет армию, ожидая конфликта с НАТО в течение 10 лет.

Эстонские разведчики отмечают, что России удалось перенастроить экономику на военные рельсы, поэтому «все более-менее снова идет по плану» для РФ.

Как заявил генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин, российские полководцы научились на ошибках начальных этапов войны и адаптируются с нехарактерной скоростью.

«Похоже, что россияне в принципе превращаются в организацию, которая учится в армии», — сказал он.

Росин добавил, что россияне всегда «решали проблемы» с помощью массовости. По его мнению, российские реформы, вероятно, приведут к созданию низкотехнологичного войска советского образца с «большой огневой мощностью и артиллерией».

Эстонский разведчик считает, что война России с НАТО не является неизбежной, но еще можно многое сделать для сдерживания Кремля.

«Многие сценарии будущего зависят от нашей деятельности на Западе... Конкретная задача состоит в том, чтобы сделать Украину успешной в этой войне, потому что будущее Европы сильно зависит от результата этой войны», — заявил Росин.

Напомним, генерал Ходжес дал прогноз о нападении России на НАТО.