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Новости > Война в Украине: ситуация на фронтах на 14 марта

Война в Украине: ситуация на фронтах на 14 марта

Александр Панько
14.03.24 09:00
69
Война в Украине: ситуация на фронтах на 14 марта

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на четверг, 14 марта.

За минувшие сутки произошло 79 боевых столкновений.

Противник нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Прошлой ночью россияне вновь раз атаковали нашу страну, применив 36 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами ПВО были уничтожены 22 ударных БпЛА.

К сожалению, авиационным ударам подверглись населенные пункты: Вольное, Большая Писаревка, Поповка, Александровка Сумской области; Волчанск Харьковской области; Надежда, Белогоровка Луганской области; Предтечино, Часов Яр, Нью-Йорк, Дружба, Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Максимильяновка, Новомихайловка, Водяное, Максимовка, Нескучное, Старомайорское Донецкой области; Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.

Всего под артиллерийским огнем были около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Сказано, что на Купянском направлении украинские военные отбили 4 атаки россиян в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

Отмечается, что на Лиманском направлении ВСУ отбили 11 атак России в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка и Верхнекаменское Донецкой области.

Указывается, что на Бахмутском направлении украинские войска отбили 3 атаки противника в районах восточнее Часового Яра, Богдановки и Клещеевки Донецкой области.

Добавляется, что на Авдеевском направлении ВСУ были отражены 20 атак россиян в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Военные поведали, что на Новопавловском направлении украинские войска продолжают сдерживать противника в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и южнее Золотой Нивы Донецкой области, где россияне 29 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

Украинцам рассказали, что на Ореховском направлении украинские военные отбили 7 атак позиций в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

Также на Херсонском направлении ВСУ в дальнейшем продолжают удержание позиций. За прошедшие сутки, осуществлены 2 безуспешных штурма позиций украинских войск.

Кроме этого, за прошлые сутки украинская авиация нанесла удары по 7 районах сосредоточения личного состава россиян. Силами и средствами ПВО была уничтожена одна ракета.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава России.

Ранее Путин заявил о готовности к ядерной войне, если США отправят войска в Украину.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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