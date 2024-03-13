Найдена связь между щедростью и крепким сном

Исследователи из Бернского университета в Швейцарии установили кое-что интересное. Появились данные их отчета.

Эксперты говорят о том, что люди, которые хорошо спят, чаще жертвую деньги на благотворительность.

Всего в проведенном исследовании приняли участие 54 взрослых человека, которым предложили сыграть в игру, по итогам которой добровольцам начислялось определенное количество баллов, выступающих в качестве аналога платежного средства в реальном мире.

При этом, еще до начала данного опыта, швейцарцы собрали данные о мозговой активности добровольцев во время ночного отдыха с помощью специальных устройств.

Выяснилось, что участники, которые демонстрировали более высокую активность мозга во время медленноволнового сна, с большей вероятностью соглашались пожертвовать накопленные баллы (деньги) другим людям или благотворительным фондам.

Ученые говорят, что медленноволновая фаза сна характеризуется снижением мозговой активности и отсутствием быстрых движений глаз.

Сообщается, что во время этого периода ночного отдыха снижается давление крови в сосудах, расслабляются сердце и мышцы, восстанавливается иммунная система.

Оказалось, что у людей, проявивших большую щедрость, активность была зарегистрирована в правой височной доле мозга, которая ответственна за восприятие и опознание целых объектов, регуляцию эмоций и генерацию размышлений о перспективах влияния определенного поведения на других людей.

Ранее ученые рассказали об опасности дефицита сна.