В прошлом году погибло рекордное количество мигрантов, — ООН

В 2023 году в мире было зарегистрировано 8565 смертей мигрантов, что на 20% больше, чем годом ранее. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в 2016 году (8084 смерти). Об этом свидетельствуют данные проекта Исчезнувшие мигранты Международной организации ООН по миграции (МОМ).

Отмечается, что около половины всех погибших мигрантов утонули, 9% погибли в результате автомобильных аварий и 7% в результате насилия.

Всего с момента запуска проекта Исчезнувшие мигранты 10 лет назад зафиксирована смерть более 63 700 человек, почти половина из них — в Средиземноморье.

Согласно этим данным, Средиземное море по-прежнему остается самым опасным миграционным маршрутом — за прошлый год там погибли по меньшей мере 3129 человек, а за чуть более двух месяцев 2024 года — уже 254 мигранта.

В МОМ заявили, что реальные цифры могут быть значительно выше, поскольку в статистику заносятся только подтвержденные случаи гибели. Если, например, судно, занимающееся незаконной перевозкой мигрантов, отходит от берега ночью и впоследствии нигде не появляется, смерть людей остается незадокументированной.

Не менее сложно выявлять случаи смерти в опасном коридоре джунглей между Колумбией и Панамой, которым следуют многие мигранты из Южной Америки.

Проект МОМ Исчезнувшие мигранты был запущен в 2014 году после двух кораблекрушений у побережья итальянского острова Лампедуза в Средиземном море, повлекших многочисленные жертвы.

Напомним, генсек ООН сделал таинственное заявление.