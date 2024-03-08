Итальянцы поведали, как снизить риск инсульта

Ученые из университета Л'Акуилы в Италии поведали, как снизить риск инсульта. Появились данные их отчета.

Эксперты уверяют, что этому способствует даже небольшое количество физической активности.

Итальянцы проанализировали пятнадцать предыдущих исследований, в которых отслеживалась взаимосвязь между определенными уровнями физической подвижности и риском инсульта.

Уточняется, что всего в них приняли участие 752 050 взрослых людей.

Информируется, что объединенный анализ данных пяти работ, оценивающих влияние физической активности в свободное время на риск развития сердечнососудистых заболеваний выявил, что по сравнению с практически полным отсутствием движения высокий уровень подвижности снижает вероятность инсульта на 29%.

Сказано, что некоторая активность, выполняемая в меньшем объеме (менее 150 минут в неделю), сокращает этот риск на 18%.

Говорится, что даже низкоинтенсивная активность (пешие прогулки, медленная езда на велосипеде) способствует улучшению функционирования сердечнососудистой системы и помогает предотвратить инсульт в долгосрочной перспективе.

Ранее выяснилось, какая погода повышает вероятность инсульта.