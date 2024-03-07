Байден в своей речи сделает заявление о поддержке Украины

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден в предстоящей речи к американскому народу и конгрессменам выскажется о поддержке Украины, которая продолжает отражать широкомасштабную военную агрессию со стороны России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

Американский чиновник не стал раскрывать детали предстоящего выступления Байдена, однако отметил, что речь будет идти, в частности, «о тех вещах, которых он достиг за эти три с половиной года в должности президента Соединенных Штатов — от экономики до образования, здравоохранения, занятости».

«Речь идет и о возобновлении американского лидерства на мировой арене», — сказал представитель Белого дома.

Он пояснил, что оно обеспечивает «силу объединиться в ответе на вызовы, огромные возможности и, несомненно, это помогает влиять на принятие решений и действия других лидеров во всем мире, особенно противников способом, наиболее отвечающим интересам нашей национальной безопасности».

В этом контексте Кирби подчеркнул, что поддержка Украины «здесь — на первом месте».

«Это означает помощь украинским солдатам добиваться успеха в бою против российской агрессии. Но от этого опять же выиграет наша национальная безопасность, ведь ситуация на европейском континенте изменилась», — отметил чиновник.

Кирби добавил, что если Штаты «просто покинут это и позволят Путину завоевать Украину, чего он все еще хочет, тогда он окажется на пороге НАТО».

Напомним, Байден хочет перекроить оборонный бюджет США.