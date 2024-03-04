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Новости > Ученым удалось разгадать еще одну тайну Вселенной

Ученым удалось разгадать еще одну тайну Вселенной

Агата Кловская
04.03.24 03:45
132
Ученым удалось разгадать еще одну тайну Вселенной

Исследователи из Парижского института астрофизики во Франции сделали грандиозное открытие. Появились данные их отчета.

Ученым удалось установить, что стало первым источником света в новорожденной Вселенной.

Сообщается о том, что согласно данным телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», после Большого взрыва темный космос осветили карликовые галактики.

Информируется, что ультратусклые галактики производят ионизирующие фотоны, которые превращают нейтральный водород в ионизированную плазму во время космической реионизации.

Эксперты уверяют, что все это подчеркивает важность понимания галактик малой массы в формировании истории Вселенной.

Говорится также, что в начале Вселенной, через несколько минут после Большого взрыва, пространство было заполнено горячим, густым туманом ионизированной плазмы.

Поясняется, что когда Вселенная примерно через триста тысяч лет остыла, протоны и электроны начали объединяться, образуя нейтральный газообразный водород и немного гелия.

Стало известно, что свет большинства длин волн мог проникнуть в эту среду, но источников света для его создания было очень мало. После этого из гелия и водорода образовались первые звездные скопления.

Данные светила излучали достаточно энергии, чтобы оторвать электроны от их ядер и повторно ионизировать газ, но к этому моменту Вселенная расширилась настолько, что газ стал рассеянным.

Подчеркивается, что процесс реионизации космоса занял около миллиарда лет.

Глава исследовательской группы, астрофизик Хакима Атек сказал: «Несмотря на свой крошечный размер, эти маломассивные галактики оказались плодовитыми производителями энергетического излучения, и их численность в этот период настолько значительна, что их коллективное влияние смогло изменить все состояние Вселенной».

Ранее ученые выяснили форму Вселенной.

Тэги: ученые, Вселенная, мир, космос, наука

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