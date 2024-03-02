Жена Байдена выдвинула против Трампа неожиданное обвинение

Жена президента США Джо Байдена Джилл Байден неожиданно наехала на бывшего главу государства Дональда Трампа. Ее слова цитирует издание The Hill.

Она заявила, что экс-президент страны не любит женщин.

Так, по ее словам, тот «провел всю жизнь, унижая женщин и обесценивая их существование, он опасен как для них, так и для семей в целом».

Первая леди США добавила: «Он издевается над женскими телами, не уважает наши достижения и хвастается рукоприкладством».

Ранее Байден прошел обследование и рассказал о своем здоровье.