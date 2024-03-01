Зима в Киеве завершилась рекордным теплом

В Киеве зима завершилась аномальным теплом. Об этом информирует Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Накануне, в четверг, 29 февраля, в украинской столице зафиксировали два температурных рекорда.

Максимальная температура воздуха в городе достигла плюс 12,1 градусов, что сразу на 2,8 градуса выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2008-го года.

Кроме этого, говорят эксперты, среднесуточная температура воздуха в Киеве оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила плюс 5 градусов, что превысило предыдущий рекордный показатель 2016-го года на 0,4 градуса.

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