Такер Карлсон сделал неожиданное признание об интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон в подкасте другого американского журналиста Лекса Фридмана заявил, что Кремль пытается демонизировать украинцев, называя их нацистами, а так называемую «денацификацию», которой Россия оправдывает войну против Украины, назвал «самой тупой вещью».

Фридман спросил Такера, что тот думает о путинских утверждениях относительно «денацификации», и Карлсон ответил, что попытки Путина оправдать агрессию против Украины необходимостью «денацификации» — на самом деле очернение Украины и украинцев.

Журналист добавил, что та часть интервью, в которой Путин говорит о засилье «нацистов» в Украине, ему не понравилась, хотя у него и создалось впечатление, что диктатор действительно верит в «неонацизм» в Украине.

«Дело в том, что „нацизм“, каким бы он ни был, является неотъемлемым понятием от немецкого народа. Это было националистическое движение в Германии. Я сам антинацист. Но не существует ни одного нацистского движения в 2024 году. Называть их (украинцев» ) «нацистами», это как-то очень по-детски«, — сказал Карлсон коллеге.

Напомним, Такер Карлсон попал в базу «Миротворца».