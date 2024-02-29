Украина и Польша провели переговоры о деблокаде границы

Представители Украины и Польши сегодня, 28 февраля, провели переговоры о деблокаде границы. Опция приостановления торговли не упоминалась. Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка в Facebook.

Он рассказал, что встретился с министром развития и технологий Польши Кшиштофом Гетьманом и министром сельского хозяйства Чеславом Секерским. Переговоры длились 4 часа.

«Мы смогли найти общий язык и работаем над конструктивным решением, как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины. Это не просто, но возможно», — отметил Качка.

По его словам, предложения премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по деблокаде границы являются важными для того, чтобы выстроить взаимопонимание.

«За все четыре часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась. Как достаточно четко сказал премьер-министр Польши Дональд Туск — это было бы очень болезненным решением для наших экономик», — рассказал торговый представитель.

Он уточнил, что прекращение торговли, которая в годовых параметрах составляет 11,7 млрд долларов, даже на день — это слишком болезненно. И это не говоря о транзите.

«Пока без деталей, но конструктивное решение возможно. Поэтому всех поощряю полностью и внимательно прочесть заявление Дональда Туска — со всеми элементами риторики и пунктуации. Новостные заголовки могут ввести в заблуждение. В эту минуту как никогда — будем сохранять спокойствие и упорно трудимся», — отметил Качка.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что Украина с Польшей ведут переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами.