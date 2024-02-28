В минувшем январе украинская промышленность существенно увеличила потребление электроэнергии. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 27,2%.

Такие данные приводит министерство энергетики.

Подчеркивается, что произошло это благодаря стабильной работе энергосистемы.

Сказано: «Этой зимой украинская промышленность потребляет ощутимо больше электроэнергии, чем в прошлом. В январе предприятия потребили на 27,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,4 млрд кВт-час против 1,9 млрд кВт-час) и на 82 млн кВт-час больше, чем за предыдущий зимний месяц».

Сообщается, что выросло также потребление электроэнергии населением. В январе бытовые потребители использовали на 13,5% больше электроэнергии, чем за аналогичный период 2023-го года и на 101 млн кВт больше, чем в прошлом декабре года.

Министр энергетики Герман Галущенко поведал: «Уже год как украинцы живут без графиков почасовых отключений. Эту зиму, в частности, мы завершаем стабильно: со светом и теплом, несмотря на все негативные прогнозы. Нам удалось достичь таких показателей благодаря усилению ПВО и масштабной ремонтной кампании в энергетике, которая будет продолжаться и дальше».

Уточняется, что в январе в Украине сохраняются тенденции к увеличению выработки электроэнергии атомной и гидрогенерацией.

Ранее украинцам рассказали о крайне сложной ситуации на ЗАЭС.