КНДР отправила в РФ несколько миллионов боеприпасов, — Южная Корея

Северная Корея передала России несколько миллионов боеприпасов для артиллерии. Всего в РФ отправили более шести тысяч контейнеров со снарядами. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, сообщает Sky News.

Он рассказал, что в 6 700 контейнерах, которые Северная Корея отправила в Россию, могут быть более 3 миллионов 152-миллиметровых снарядов и 500 тысяч 122-миллиметровых снарядов.

«Это может быть смесь из двух видов снарядов, и можно сказать, что было отправлено не менее нескольких миллионов снарядов», — уточнил министр.

По его словам, сотни северокорейских заводов, где производят боеприпасы, работают примерно на 30% от своей мощности из-за нехватки сырья и электроэнергии.

Но, как добавил глава Минобороны, заводы, которые производят снаряды для России, работают на полную мощность.

Напомним, РФ применяла в Украине баллистические ракеты, полученные от КНДР.