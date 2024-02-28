Последствия бездействия Конгресса в вопросе помощи Украине ужасны, — Байден

Бездействие Конгресса Соединенных Штатов Америки привело к ужасным последствиям в Украине, поскольку новое финансирование на 60 млрд долларов так и не было проголосовано. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент перед встречей с лидерами Конгресса отметил, что необходимость в выделении новой помощи Украине неотложная.

«Я думаю, что последствия бездействия (Конгресса) в Украине каждый день становятся ужасными. Я разговаривал с некоторыми из наших партнеров по G7, они очень обеспокоены», — подчеркнул Байден.

По словам главы государства, США надо разобраться и с помощью Израилю, которая входит в пакет с деньгами для Украины.

«Мы должны пополнить противовоздушную оборону Израиля, и мы должны работать над тем, чтобы убедиться, что они не сталкиваются с угрозой со стороны того, что происходит на Ближнем Востоке, не только со стороны ХАМАСа, но и со стороны Ирана», — добавил он.

Он также добавил, что Конгресс должен выделить финансирование для правительства, поскольку прекращение его работы «нанесет значительный ущерб экономике».

Напомним, Зеленский прокомментировал задержку помощи от США.