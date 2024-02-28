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Новости > Война в Украине: ситуация на фронтах на 28 февраля

Война в Украине: ситуация на фронтах на 28 февраля

Александр Панько
28.02.24 10:10
146
Война в Украине: ситуация на фронтах на 28 февраля

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на среду, 28 февраля.

За минувшие сутки произошло 102 боевых столкновения.

Россияне нанесли 8 ракетных и 75 авиационных ударов, совершили 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

В конце прошлых суток россияне атаковали нашу страну, применив 10 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все дроны.

К сожалению, за прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Чернацкое, Чуйковка, Храповщина, Грабовское, Юнаковка, Пустогород Сумской области; Бологовка, Ивановка, Берестовое Харьковской области; Выемка, Веселое, Богдановка, Дружба, Новоселовка Первая, Первомайское, Курахово, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское и Урожайное Донецкой области; Левадное, Малая Токмачка, Орехов, Роботино Запорожской области; Молодежное Херсонской области.

Всего под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Отмечается, что на Купянском направлении противник совершил 13 безуспешных атак в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

Сказано, что на Лиманском направлении украинские военные отбили 11 атак вблизи населенных пунктов Терны и Роздоловка Донецкой области.

Говорится, что на Бахмутском направлении ВСУ отбили 11 атак в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

Уточняется, что на Авдеевском направлении украинскими военными были отражены 25 атак вблизи населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Военные поведали, что на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области, где россияне 29 раз пытались прорвать оборону украинских войск. Были отбиты еще 4 атаки России в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожайного Донецкой области.

Украинцам рассказали, что на Ореховском направлении ВСУ были отражены 8 атак России в районах населенных пунктов Малиновка и Роботино Запорожской области.

Также на Херсонском направлении украинские военные в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, противник не оставляет попыток выбить ВСУ с занимаемых позиций. За прошлые сутки россияне совершили 1 безуспешный штурм позиций украинских войск на левобережье Днепра.

Кроме этого, за сутки украинская авиация нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава россиян. Подразделениями Воздушных Сил ВСУ уничтожено 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и 4 разведывательных БпЛА.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средствах, 1 средству противовоздушной обороны и 2 радиолокационным станциям России.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 412 610 солдат.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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