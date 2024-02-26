В ТЦК объяснили, усилится ли мобилизация после принятия нового закона

Мероприятия по мобилизации в Украине, которые проводились в плановом режиме и в дальнейшем будут проводиться. Об этом заявил руководитель Кременчугского районного ТЦК Мирослав Волков, сообщает «Телеграф».

«Давайте сначала дождемся принятия закона... Могу сказать, что мероприятия мобилизации, которые проводились в плановом режиме в зависимости от потребности, и в дальнейшем будут проводиться. Употреблять такое понятие, как усиленная мобилизация — это немножко некорректно», — заявил он.

Напомним, в ТЦК объяснили, что ждет украинцев за неявку по повестке.