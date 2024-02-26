В ТЦК объяснили, что ждет украинцев за неявку по повестке

Неявка в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по повестке влечет административную ответственность — штраф от 3,4 до 5,1 тысячи гривен. Об этом руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков рассказал в интервью изданию Telegraf.

«Ответственность определена законом. Получить повестку, предусматривающую прибытие в ТЦК с целью уточнения военно-учетных данных, могут все военнообязанные, которые и без повестки должны сами прибыть в РТЦК и уточнить свои данные. Об этом говорится уже не первый год», — сказал он.

По его словам, если военнообязанный, получив повестку, не прибывает в районный ТЦК, его данные передаются в Нацполицию для проведения розыска.

«И после розыска он будет доставлен в РТЦК, где на него составят админпротокол по ст.210 ч.2. После этого он уплатит штраф и все равно будет уточнять свои учетные данные. А если есть необходимость, то есть прошли сроки, то будет направлен на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК)», — рассказал представитель ТЦК.

Волков также сообщил, что в случае признания гражданина пригодным к прохождению воинской службы, в дальнейшем с ним будут работать специалисты группы морально-психологического обеспечения.

«Они проявят его морально-деловые качества, и если военнообязанный подходит по всем параметрам, только тогда принимается решение о его призыве в ВСУ», — сообщил он.

Напомним, в Минобороны объяснили, почему вручают повестки в публичных местах