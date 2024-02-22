Премьер Словакии сообщил печальную для Украины новость

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил неприятную для Украины новость. Его страна сохранит ранее введенный запрет на ввоз сельскохозяйственных продуктов.

Чиновник отметил: «Когда речь идет об Украине, то Европейская комиссия слепа и глуха, по политическим причинам она не допускает никаких решений по охране европейских фермеров, а потом она удивляется тому, что делают аграрии на улицах по всей Европе».

Он добавил: «Позиция Европейской комиссии лишь подтверждает то, что единственный путь для словацкого правительства - продолжать реализацию запрета на ввоз сельскохозяйственных товаров из Украины».

Уточняется, что, на данный момент, это 14 продуктов.

Ранее премьер Словакии сделал крайне неоднозначное заявление по поводу войны в Украине.