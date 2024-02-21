В польском правительстве пригрозили новыми ограничениями на импорт продукции из Украины

В польском правительстве угрожают ввести новые ограничения на импорт украинской продукции, если Киев не согласится сотрудничать. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в эфире Polsat New.

Он отметил, что сегодня, 21 февраля, Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский проведут переговоры.

«Мяч на стороне Украины», — сказал заместитель польского министра, добавив, что если это не удастся договориться, польское правительство введет дальнейшие ограничения.

Колодзейчак считает, что протесты на границе с Украиной «свидетельствуют о масштабах недовольства в польских селах, вызванном плохой аграрной политикой на протяжении многих лет».

При этом представитель польского правительства в резкой форме прокомментировал заявление президента Украины по поводу блокады границы.

«Это также акция, ярко показывающая, что сегодня делает Украина. Я это четко говорю, я обратился к президенту Зеленскому: сосредоточьтесь на своей политике, у вас тоже есть проблемы в стране», — сказал Колодзейчак.

Напомним, Дуда высказался о протестах польских фермеров на границе с Украиной.