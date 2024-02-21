Стало известно, когда британцы начнут печатать деньги с изображением короля Карла III

Уже с 5 июня Великобритания начнет выпускать банкноты с изображением короля Карла III. Об этом информирует Банк Англии.

Сообщается о том, что новые купюры будут печатать для замены изношенных.

В то же время уточняется, что банкноты с изображением покойной королевы Елизаветы II продолжат находиться в обращении.

Напомним, что был представлен дизайн новых банкнот с Карлом III. Его портрет разместят на купюрах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов. Профиль короля будет изображен на лицевой стороне банкнот, а также в виде камеи в защитном окошке рядом с Биг-Беном.

Ранее Банк Англии презентовал дизайн монет с изображением Карла III. Одна из них номиналом 5 фунтов была посвящена его 75-летнему юбилею, который он отметил 14 ноября прошлого года.

Ранее у короля Карла III возникла пикантная проблема со здоровьем.