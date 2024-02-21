Еще одна весьма интересная функция появилась в WhatsApp

Очередная полезная функция появилась в мессенджере WhatsApp. Об этом информирует издание WABetaInfo.

Сообщается, что она защищает пользователей от распространения фотографий с их профиля.

Сейчас разработчики собираются запретить делать скриншоты аватарок.

Так, в публикации сказано о том, что еще пять лет назад из мессенджера была удалена функция, которая дает возможность сохранять фотографии профиля других пользователей.

Поясняется, что отказ от нее был обусловлен защитой конфиденциальных данных пользователей без ведома пользователей.

Говорится о том, что сейчас в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.4.25 была выявлена функция, которая блокирует скриншоты фотографий профиля.

Отмечается, что при попытке сделать снимок экрана с фотографией профиля появляется уведомление, в котором сказано, что это невозможно.

Стоит добавить, что такое ограничение часто встречается в банковских приложениях или в мессенджере Telegram, если была установлена соответствующая опция отправителем снимка.

Увы, злоумышленники могут запечатлеть фотографию с помощью другого смартфона, сфотографировав экран устройства, на котором открыт WhatsApp.

Резюмируется, что сейчас данная функция доступна лишь некоторым тестировщикам бета-версии WhatsApp на Android.

Ранее в WhatsApp появилась еще одна немаловажная функция.