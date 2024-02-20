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Новости > В Индии гриб вырос… на лягушке

В Индии гриб вырос… на лягушке

Александр Панько
20.02.24 16:41
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В Индии гриб вырос… на лягушке

Зоологи Чинмай Малийе и Уай Ти Лохит из Индии нашли очень странный гриб. Об этом пишет издание Reptiles & Amphibians.

В джунглях штата Карнатака летом прошлого года они обнаружили гриб, который вырос прямо на живой лягушке.

Говорится о том, что на левом боку живой особи узкоголовой лягушки Рао обнаружили плодовое тело гриба из рода Мицены.

Биологи сообщают: «Насколько мы знаем, еще никогда не удавалось зафиксировать гриб, который рос бы из бока живой лягушки».

Уточняется, что выросший гриб, как правило, встречается на гниющей древесине.

Эксперты также напомнили о существовании паразитических грибков, вызывающих заболевания у амфибий, но, при этом, как сказано, найденная лягушка показалась зоологам живой и активной.

Ранее мы писали, что чайный гриб опасен.

Тэги: Индия, мир, гриб, лягушка

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