Китайцы узнали о влиянии коронавируса кое-что новое

Исследователи из Южного медицинского университета в Китае узнали о влиянии коронавируса на человека кое-что новое. Появились данные их отчета.

Так, было выявлено, что даже легкая форма этой заразы способна повышать риск развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, пептической язвы, желудочно-кишечной дисфункции, заболеваний поджелудочной железы, печени и желчного пузыря в течение одного года после заражения.

В данном исследовании экспертами использовались данные людей в возрасте от 37 до 73 лет, взятые из хранилища человеческих биологических образцов Великобритании.

Известно, что у 112 311 людей ранее был коронавирус, 359 671 человек не болели им и были контрольной группой, а 370 979 участников заболели в период проведения наблюдений.

Ученые установили, что коронавирус был связан с повышением риска развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни на 41%, пептической язвы – на 23%, желудочно-кишечной дисфункции – на 38%, заболеваний поджелудочной железы и печени на 36% и 35% соответственно, неалкогольной жировой болезни печени – на 27%, а заболеваний желчного пузыря – на 21%.

Кроме этого информируется о том, что риск появления дисфункции желудочно-кишечного тракта и ГЭРБ оставался повышенным через год после заражения, а вероятность развития заболеваний желчного пузыря – через полгода.

Отмечается, что связь с заболеваниями органов пищеварения сохранялась даже в тех случаях, когда испытуемые переболели коронавирусом в легкой форме.

Пока что китайцы не способны объяснить, каким образом эта зараза может повышать риск заболеваний пищеварительного тракта.

По их мнению, одним из такиъ механизмов может быть фекально-оральная передача вируса, приводящая к инфицированию органов пищеварения.

Также не исключается, что в период острой фазы инфекции может возникать синдром раздраженного кишечника, который связан с длительными расстройствами пищеварительного тракта.

Ранее была обнаружена еще одна опасность коронавируса для женщин.