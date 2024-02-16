Алексей Навальный умер в российской колонии, — СМИ

В российские исправительной колонии умер Алексей Навальный. Сейчас причина смерти устанавливается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ФСИН).

Отмечается, что во время прогулки Навальный якобы почувствовал себя плохо, после чего практически сразу потерял сознание.

«Немедленно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного», — сообщается на сайте.

Напомним, Навальный выпил чаю в российском аэропорту и оказался в коме.