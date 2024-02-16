Крупный немецкий политик выступил против военной помощи Украине

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер сделал резонансное заявление по поводу ситуации в Украине. Он выступил против военной помощи нашей стране.

Немецкий политик сказал: «Прекращение огня в Украине необходимо как можно скорее. И я не вижу, чтобы его можно было обеспечить военной мощью Украины».

По его словам, убедить Россию вывести военных с территории нашей страны не получится, «если поддерживать или наращивать военную мощь Украине».

Ранее, как оказалось, ЕС дал Украине денег почти в два раза меньше, чем обещал.