Стало известно, как сократился импорт нефти и газа в ЕС из России

В 2023-м году ЕС сразу в пять раз сократил импорт нефти и газа в ЕС из России. Об этом говорят данные Евростата.

Сообщается, что поставки упали до 29 миллиардов долларов.

Покупка нефти снизились в 5,9 раза до 9,3 миллиардов евро, а физически импорт уменьшился на 11% до 21,3 миллиона тонн.

На фоне санкций «черное золото» все еще покупали Болгария (5,5 миллиона тонн), Венгрия (4,7 миллиона тонн), Чехия (4,3 миллиона тонн), Словакия (4,6 миллиона тонн), Польша (1,15 миллиона тонн), Нидерланды (831 тысяча тонн) и Австрия (9,3 тысячи тонн).

Информируется о том, что импорт нефтепродуктов сократился в физическом выражении в 9,6 раза до 4,2 миллиона тонн на 3,1 миллиарда евро. Основными покупателями стали Греция (841 тысяча тонн), Германия (771 тысяча тонн) и Бельгия (702 тысячи тонн).

Поставки российского газа при этом снизились на 25% до 22,4 миллиона тонн. В денежном выражении они упали в 2,9 раза до 16,7 миллиардов евро. Главными покупателями стали Венгрия (4,7 миллиона тонн), Греция (три миллиона тонн) и Бельгия (2,8 миллиона тонн).

Резюмируется, что общий товарооборот России и ЕС снизился до 88,9 миллиардов евро, это в 2,9 раза меньше предыдущего показателя. Импорт ЕС упал в четыре раза до 50,6 миллиардов евро, а экспорт уменьшился на треть до 38,3 миллиардов евро.

Ранее Евросоюз приблизился к «освоению» замороженных активов РФ.