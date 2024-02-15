Свинья с человеческими органами: это уже реальность

Японские ученые вывели первую свинью с человеческими органами. Об этом пишет The Asahi Shimbun.

Такая свинья обладает модифицированным геномом и её органы можно пересаживать человеку без риска отторжения. Пока что опыты были проведены только на обезьянах, которым успешно пересадили почки от генномодифицированной свиньи. Прошло уже два года, и не появилось никаких осложнений — органы полноценно прижились.

Исследователи планируют к 2025 году осуществить пересадку почек от свиньи человеку, а впоследствии провести трансплантацию свиного сердца.