Кремль отреагировал на данные об «угрозе» для США

Публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, являются очередными «уловками» Белого дома. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков в четверг, 15 февраля.

«Я никак не могу это прокомментировать. Давайте дождемся этого брифинга (помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана), будет ли какая-нибудь информация. Но очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами побуждать Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, это очевидно. На какие уловки Белый дом будет пускаться — посмотрим», — сказал он.

Напомним, у Байдена заявили о серьезной «угрозе нацбезопасности» США.