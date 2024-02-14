Москва предлагала США заморозить войну в Украине, — СМИ

США отказались обсуждать предложение президента России Владимира Путина по прекращению огня в Украине с целью замораживания войны. Об этом накануне сообщило агентство Reuters со ссылкой на несколько источников в России.

Утверждается, что Москва предлагала заморозить военные действия на нынешних линиях столкновения, не желая уступать захваченные территории Украины. По данным источников, в 2023 году Путин публично, а также частно через посредников — в том числе через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке, дал понять США, что готов рассмотреть возможность прекращения огня в Украине.

«Контакты с американцами ни к чему не привели», — сказал на условиях анонимности чиновник, знакомый с ходом обсуждений в конце 2023 и начале 2024 года.

По словам еще одного российского источника, США через посредников сообщили Москве, что не будут обсуждать возможное прекращение огня без участия Украины, поэтому переговоры окончились неудачей. Третий источник, знакомый с ходом обсуждений, сказал: «С американцами все развалилось».

При этом источник агентства в США заявил об отсутствии каких-либо официальных контактов между Москвой и Вашингтоном и подчеркнул, что американцы не будут вести переговоры с Россией, затрагивающие интересы Украины, без участия Киева.

О масштабах переговоров и их провале ранее не сообщали, отмечает Reuters. Кремль, Белый дом, Госдепартамент и ЦРУ отказались от комментариев агентству.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга 14 февраля заявил по поводу статьи Reuters, что «это неправда».

Напомним, Лавров заявил, что Россия ждет «серьезные предложения» по Украине.