Джонсон стремится к личному разговору с Байденом о помощи Украине, — СМИ

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон стремится к личной встрече с президентом США Джо Байденом, прежде чем продолжить работу над проектом с финансированием для Украины и Израиля. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, близкий к Джонсону.

Отмечается, что Джонсон и его сотрудники просили о встрече с Байденом через чиновников Белого дома несколько раз за последние два месяца. Последняя просьба о встрече поступила чуть больше недели назад, за несколько дней до того, как Сенат принял двухпартийный пакет законов о национальной безопасности стоимостью 95 миллиардов долларов, а республиканцы в Палате представителей объявили импичмент министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.

Телеканал добавляет, что просьба Джонсона о встрече не обязательно касалась версии Сената по поводу дополнительной помощи, а скорее общего пути продвижения законодательного пакета.

В то же время, представитель Белого дома указал на непоследовательность спикера и заявил, что Джонсону следует завершить переговоры, которые он ведет сам с собой, и прекратить откладывать потребности национальной безопасности во имя политики.

Как известно, Байден встречался с Джонсоном и другими лидерами Конгресса менее месяца назад, чтобы обсудить двухпартийное иммиграционное соглашение, которое разблокировало бы помощь Украине.

Напомним, демократы хотят «загнать в угол» спикера Джонсона для голосования за помощь Украине.