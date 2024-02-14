Россия ждет «серьезные предложения» по Украине, — Лавров

Страна-агрессор Россия якобы открыта к политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, но пока не видит «серьезных предложений». Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме в среду, 14 февраля.

«Те, кто нам объявил войну, серьезных предложений нет, а по нежеланию учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле договориться, конечно, за столом переговоров пока не получится. Вариантов таких не просматривается», — сказал министр.

Он заверил, что Россия открыта для политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.

«Как подчеркнул президент (Владимир Путин) в интервью Такеру Карлсону, мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета реалий, которые сложились за долгие годы и привели к нынешней ситуации», — отметил Лавров.

Также он выразил мнение, что Россия «находится в авангарде борьбы за лучшее будущее мира».

«Выбор, сделанный президентом страны при поддержке политического класса и всего народа на отстаивание жизненных интересов России, поставил нашу страну — без преувеличения — в авангард борьбы за лучшее будущее всего мира», — сказал министр.

Напомним, Путин где-то услышал, что Украина якобы готова к переговорам.