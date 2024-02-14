Стало известно, какой будет украинская посевная в 2024-м году

Министерством аграрной политики и продовольствия Украины рассказало, какой будет посевная в нашей стране в 2024-м году. Озвучены перспективы.

Появились данные опроса по поводу планов и подготовки сельхозпроизводителей к проведению посевной кампании яровых под урожай этого года, проведенного ведомством.

Так, сразу 70% опрошенных сказали, что планируют увеличение посевной площади под сою на 21% по сравнению с прошлым годом.

Кроме этого, как указывается, приоритетными остаются зернобобовые, посевные площади под которыми увеличатся на 11%, и яровой ячмень – на 7%.

Сообщается также, что рост интереса к ячменю может быть связан с расширением географии морских отгрузок. Посевы яровой пшеницы вырастут на 2%.

Информируется, что украинские аграрии заинтересованы в выращивании ярового рапса. Часть производителей планирует посеять рапс впервые. Посевные площади под данную культуру увеличатся на 24%.

Что касается сахарной свеклы, то 60% тех, кто сеял культуру прошлого сезона, собираются несущественно расширять площади – в целом на 17%.

Говорится следующее: «Посевные площади под кукурузу уменьшатся на 9%. Потенциально могут подвергнуться сокращению площади под подсолнечником. По состоянию на сегодня большинство аграриев еще не приняли конечное решение по площадям посева этой культуры».

Резюмируется, что в этом году посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 500 тысяч га или на 3,7% по сравнению с прошлым сезоном.

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