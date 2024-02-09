В Киеве переименовали еще несколько улиц и объектов

Киевский городской совет переименовал еще десять городских объектов. Об этом сообщает официальный портал Киева.

По словам секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, процесс декоммунизации и дерусификации достаточно длительный, поскольку включает в себя несколько этапов.

Кроме Воздухофлотского, переименованного в проспект Воздушных сил, новое название получила улица Белгородская. Теперь это улица Василия Овсиенко. Улица Николая Матеюка переименована в улицу Василия Иваниса. Улица Булгакова стала улицей Вахтанга Кикабидзе.

Библиотеку имени Александра Блока переименовали в библиотеку имени Гната Юры. Переулок Яблочкова теперь переулок Компанейский.

Безымянному скверу на улице Боричев Ток, 17, 19, 21, дали название в честь Голды Меир.

Улица Черниговская переименована в улицу Братьев Чибинеевых, улица Павла Скоропадского — на Бессарабский проезд.

Безымянный сквер на улице Жилянской получил название Лидии Гончаренко.

Напомним, в КГГА заявили, что после масштабных переименований в Киеве менять документы его жителям не придется.