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Новости > Выявлена необычная опасность пластика

Выявлена необычная опасность пластика

Александр Панько
09.02.24 13:20
142
Выявлена необычная опасность пластика

Пластик может вызвать преждевременные роды. Об этом говорят эксперты из Национального института здравоохранения в США.

Они узнали, что это может спровоцировать воздействие фталатов – химических веществ, придающих пластичность синтетическим материалам.

Информируется, что в проведенном исследовании использовались данные женщин, которые принимали участие в Национальной программе института здравоохранения по оценке влияния окружающей среды на состояние здоровья детей в США в период в 1998-2022-х годах.

Ученые оценили уровни двадцати метаболитов (продуктов переработки) фталатов в образцах мочи, взятых у участниц трижды на разных сроках беременности.

Исследователи хотели узнать, как связаны определенные варианты концентрации этих метаболитов в моче с весом детей участниц при рождении и временем появления их на свет.

Также были учтены другие потенциально влияющие факторы риска преждевременных родов (роды, которые происходят в срок до 37 недель, считаются преждевременными), такие как возраст матери при рождении и этническая принадлежность.

Поясняется, что самыми распространенными выявленными фталатами были моноэтилфталат, который используется для производства духов и мыла, и фталевая кислота (используется для изготовления полиэфирного волокна).

Говорится, что полиэфирное волокно используется в качестве амортизирующего и изолирующего материала в подушках, стеганых одеялах и обивке мягкой мебели. Кроме этого его применяют для изготовления бытовых принадлежностей, техники, шариковых ручек, упаковки для напитков и еды.

Удалось установить, что у женщин-участниц, которые подверглись воздействию фталата под названием Ди-2-этилгексилфталат (DEHP) вероятность преждевременных родов была примерно на 45% выше, чем у женщин с самым низким уровнем метаболитов этого вещества в крови.

Сообщается, что, базируясь на исследованиях воздействия фталатов, команда исследователей предположила, что около 56 тысяч случаев преждевременных родов в 2018-м году в США году могли быть связаны с химическими веществами.

Резюмируется, что некоторые ограничения могли повлиять на результаты исследования. Образцы мочи не могут полностью отразить уровни воздействия определенных веществ на организм. Вероятно, что женщины подвергались воздействию других типов фталатов, которые исследователи не стремились обнаружить.

Ранее стало известно, какие болезни может спровоцировать курение вейпов.

Тэги: ученые, здоровье, мир, пластик

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