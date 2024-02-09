В Украине пересчитали чиновников – за прошлый год их стало меньше

В Украине стало меньше чиновников. Об этом сообщает министерство финансов.

Говорится, что на 1 января в 108 органах государственной власти работает около 169 тысяч человек.

За прошлый 2023-й год число чиновников в нашей стране сократилось на 6,8 тысяч человек.

Больше всего работников было в Пенсионном фонде (21 570), Государственной налоговой службе (20 625), министерстве юстиции (11 789), Государственной таможенной службе (9 768) и Государственной казначейской службе (9 768).

Кроме этого, как информируется, в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей работает 6 843 человек, а в Госстате насчитали 3 969 чиновников.

Что касается сокращений, то в прошлом году была такая тенденция: Государственная налоговая службу (минус 2,6 тысячи человек), Госпродпотребслужба (927), аппараты местных и апелляционных судов (773), Госказначейство (720), Госгеокадастр (492).

Впрочем, кое-где чиновников стало больше: Пенсионный фонд (1,3 тысячи человек), Минюст (434) и БЭБ (377).

При этом заместитель министра финансов Роман Ермоличев сообщил, что с 1 января ряд ввел новые условия оплаты труда госслужащих на основе грейдов.

Сказано: «Эта реформа назревала давно и была требованием наших международных партнеров. Кроме того, с 1 апреля будут сокращены вакантные должности работников территориальных органов центральных органов исполнительной власти».

Уточняется, что всего в органах государственной власти по состоянию на начало этого года функционирует (без учета сектора безопасности и обороны) секретариат правительства и 17 министерств, 21 служба (в конце прошлого года была создана Государственная служба Украины по делам детей), 14 агентств, четыре инспекции, четыре комиссии, восемь других государственных органов, численность которых устанавливается Кабинетом министров, а также девять государственных органов, численность которых не устанавливается правительством, 24 местных государственных администрации и шесть органов судебной власти.

Ранее мы писали, что депутатов и чиновников хотят отправить на военные учения.