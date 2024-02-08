Прогноз погоды: синоптики анонсировали серьезные осадки в Украине

В Украине сохранится мокрая погода. Прогноз на ближайшие дни дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что в пятницу, 9 февраля, осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются везде, кроме юга нашей страны, а в Карпатах и на Закарпатье местами пройдут значительные осадки. На севере на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

На севере, в восточных и Полтавской областях в течение суток будет от 3 мороза до 2 тепла. Ночью в Черниговской и Сумской областях минус 6-11. На остальной территории Украины ночью от 0 до 5 тепла, а днем плюс 6-11, в Одесской области и в Крыму до 16 тепла.

В Киеве завтра пройдет мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью от 2 мороза до 0, а днем от 0 до плюс 2.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в субботу, 10 февраля, на северо-востоке и востоке Украины пройдет снег, на остальной территории дожди (ночью в северных областях с мокрым снегом). Днем в южной части без осадков.

В северной и восточной частях страны ночью от 3 мороза до 2 тепла. Днем плюс 2-7° тепла. В Черниговской и Сумской областях ночью 6-11 мороза, а днем от минус 5 до 0. На остальной территории ночью 2-7 тепла, днем плюс 7-12, на юге Одесской области и в Крыму 11-16 тепла.

На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

В украинской столице послезавтра прогнозируется дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью от 2 мороза до 0, днем 3-5 тепла.

Ранее мы писали, что теплая погода в Киеве установила аномальный рекорд.