Подросток из США поймал… 114-килограмового окуня

Удивительный случай произошел в городе Сарасот (штат Флорида). О нем пишет издание Mirror.

Сообщается, что местный семнадцатилетний подросток Исаак Фрэнсис поймал 114-килограмового окуня.

Во время рыбалки с ним был его папа, который помог мальчику вытащить рыбу.

Отец мальчика поведал, что тот увлекается рыбалкой с раннего детства.

После ряда фотографий улов выпустили обратно в воду.

Дело в том, что доставать такую рабу из воды запрещено, так как структура ее скелета может не выдержать ее огромный вес вне привычной среды обитания.

Ранее был найден скелет самого тяжелого животного в истории.