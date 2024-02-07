Подросток из США поймал… 114-килограмового окуня

Удивительный случай произошел в городе Сарасот (штат Флорида). О нем пишет издание Mirror.
Сообщается, что местный семнадцатилетний подросток Исаак Фрэнсис поймал 114-килограмового окуня.
Во время рыбалки с ним был его папа, который помог мальчику вытащить рыбу.
Отец мальчика поведал, что тот увлекается рыбалкой с раннего детства.
После ряда фотографий улов выпустили обратно в воду.
Дело в том, что доставать такую рабу из воды запрещено, так как структура ее скелета может не выдержать ее огромный вес вне привычной среды обитания.
Ранее был найден скелет самого тяжелого животного в истории.