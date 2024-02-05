В винницких школах продлили дистанционное обучение

В Винницкой громаде приняли решение продолжить дистанционное обучение в школах. Об этом сообщает городской совет Винницы в Telegram.

Такое решение связано с увеличением количества больных гриппом А, COVID-19 и другими инфекционными болезнями в Винницкой общине.

«Продолжаем мониторить ситуацию, но сейчас главная цель — сохранить жизнь и здоровье граждан, особенно уязвимых групп населения, таких как дети», — заявили в департаменте образования горсовета.

Однако в горсовете не сообщили, до какой даты продолжили дистанционное обучение.

Напомним, на Киевщине школы массово закрываются на карантин.