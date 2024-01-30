Суд признал Алена Делона недееспособным

Всемирно известный французский актер Ален Делон был признан недееспособным и взят под правовую защиту судьей защиты, ранее известным как судья по опеке. Об этом сообщает BFMTV.

Таким образом, 88-летняя звезда не может самостоятельно распоряжаться своей недвижимостью. В то же время этим и другими вопросами, связанными с медицинским обследованием, будет заниматься государственный агент, предусмотренный законом. Ведь судья счел необходимым исключить детей знаменитости из управления его медицинским надзором.

«Это позволит третьей стороне помочь Алену Делону с его медицинскими обследованиями. Судья счел необходимым лишить детей Делона руководить медицинскими обследованиями их отца», — рассказал адвокат.

Энтони Делон, сын французского актера, тоже прокомментировал это решение: «Если это поможет расставить все точки над „i“ и избежать того, чтобы адвокаты говорили о болезни моего отца, даже не ознакомившись с документами, то это хорошо. Эти медицинские споры будут прекращены раз и навсегда».

В июле 2019 года звезда фильмов «Под ярким солнцем» и «Рокко и его братья» перенес инсульт.

Напомним, Аллен Делон во время интервью с Владимиром Зеленским признался, что хотел бы вступить в ряды ВСУ.